Sarı-kırmızılı ekip, Akhisar ile Mayıs ayına kadar kontratı olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun transferine şu ana kadar olumlu geri dönüş yapmadı. Yevhen Seleznyov bu sezon Akhisarspor formasıyla 7 lig maçında 3 gol attı.