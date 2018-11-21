Selezynov Galatasaray'a önerildi!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'a önerildi!

    Selezynov Galatasaray'a önerildi!

    , yeniden ’a teklif edildi.

    Sarı-kırmızılı ekip, Akhisar ile Mayıs ayına kadar kontratı olan 33 yaşındaki golcü oyuncunun transferine şu ana kadar olumlu geri dönüş yapmadı. Yevhen Seleznyov bu sezon Akhisarspor formasıyla 7 lig maçında 3 gol attı.

    1. 21.11.2018
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