Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ile BB Erzurumspor tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    ile BB Erzurumspor bugüne kadar hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Yarın oynanacak mücadele ile birlikte ilk kez resmi bir müsabakada birbirlerine rakip olacaklar. Peki, Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman ,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


    'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mücadele edecek. Geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Galatasaray'a sahasında 22 maçtır kaybetmiyor


    Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı.

    Terim'li Galatasaray evinde puan vermedi


    Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarında 8'inde de gol yemedi.

    Ligin en golcü takımı Galatasaray


    Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11'ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. Aslan'da golleri (3), Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve (1) attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı.

    Belhanda'nın cezası bitiyor


    Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes , 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpaşa, Akhisarspor karşılaşmalarında bu cezasını çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçından sonra takımdaki yerini alabilecek.

    1. 27.9.2018 10:16
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