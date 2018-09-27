Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray ile BB Erzurumspor tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile mücadele edecek. Geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılar; 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle son sırada bulunuyor. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
Galatasaray'a sahasında 22 maçtır kaybetmiyor
Sarı-kırmızılılar ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi.Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Aslan sadece 1 kez berabere kaldı.
Terim'li Galatasaray evinde puan vermedi
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim öğrenciler oynadığı 12 karşılaşmada da 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarında 8'inde de gol yemedi.
Ligin en golcü takımı Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Galatasaray, attığı 14 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar bu 14 golün 11'ini sahada oynadığı maçlardaki kaydetti. Aslan'da golleri Eren Derdiyok (3), Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1) ve Sinan Gümüş (1) attı. Ayrıca ligin ilk haftasında deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasında Ankara ekibinden Bakary Kone kendi kalesine gol atmıştı.
Belhanda'nın cezası bitiyor
Ligin 4. haftasında Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3 maç müsabakalardan men cezası almıştı. Belhanda, Kasımpaşa, Akhisarspor karşılaşmalarında bu cezasını çekmişti. Yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçından sonra takımdaki yerini alabilecek.
- 27.9.2018 10:16
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 3
Yorum
Cem Bu kadar drama gerek yok. Başka kaleciler nerde yuhalanmıyormuş? Yaptığı ilk hata mıymış? Futbolun böyle bir şey olduğunu yeni mi anlamış?
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Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu"
Toplam 1
Yorum
Ts Faik Okan bizim oralı sert ısıran isyankar aynısını ister iyi seçim yapılmıştır.
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Okan Buruk uyarısı
Toplam 1
Yorum
fbli okan burukun gelmesinden korkan fb ye yazıklar olsun
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