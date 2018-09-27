Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
Galatasaray'da, Akhisar'daki hüsranın faturası kesildi.
27 Eylül 2018 Perşembe, 01:39:27
Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
Süper Lig'de deplasmanda yaptığı Trabzon ve Akhisar maçlarında 7 gol yiyip, iki ağır yenilgi alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, duruma el attı.
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Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
Tecrübeli çalıştırıcı, Akhisar'da adeta gezinen Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Mariano ile her ne kadar övgü alsa da Ozan Kabak'ı kulübeye çekmeyi planlıyor.
Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
Başarılı hoca, cuma günü yapılacak BB Erzurum karşısında sezon başından bu yana çok az şans verdiği Sofiane Feghouli'yi ise ilk 11'e hazırlıyor.
Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen ve bu sezon 5 gol atan Eren Derdiyok da yeniden formasına kavuşacak.
Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
Lokomotiv Moskova maçında harika oynayan Martin Linnes de formsuz Mariano'nun yerine geçecek.