Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i

    Galatasaray'da, Akhisar'daki hüsranın faturası kesildi.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 01:39:27
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
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    • 19
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i

    Süper Lig'de deplasmanda yaptığı Trabzon ve Akhisar maçlarında 7 gol yiyip, iki ağır yenilgi alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, duruma el attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
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    • 19
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i

    Tecrübeli çalıştırıcı, Akhisar'da adeta gezinen Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Mariano ile her ne kadar övgü alsa da Ozan Kabak'ı kulübeye çekmeyi planlıyor.

    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
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    • 19
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i

    Başarılı hoca, cuma günü yapılacak BB Erzurum karşısında sezon başından bu yana çok az şans verdiği Sofiane Feghouli'yi ise ilk 11'e hazırlıyor.

    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
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    • 19
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i

    İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen ve bu sezon 5 gol atan Eren Derdiyok da yeniden formasına kavuşacak.

    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasaray'ın Erzurumspor 11'i
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    • 19
    Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte Galatasarayın Erzurumspor 11i

    Lokomotiv Moskova maçında harika oynayan Martin Linnes de formsuz Mariano'nun yerine geçecek.

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