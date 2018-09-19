Taraftarının harika desteğiyle mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray'ın ilk golü 9. dakikada geldi. Garry Rodrigues, ceza sahasına girerken etkili bir şut çıkardı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Golün ardından daha çok Galatasaray yarı sahasında görünen Lokomotif Moskova duran toplardan pozisyonlar bulsa da skoru değiştiremedi. İlk yarı temsilcimizin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da konuk ekip beraberlik golünü bulma adına etkili başladı.

EREN'DEN HARİKA GOL!

67. dakikada Emre Akbaba ceza sahasına doğru hareketlenirken düşürüldü. Hakem faul kararı verdi. Topun başına Eren Derdiyok ve Emre Akbaba geçti. Eren kalecinin sağına doğru yerden sert bir şut çıkardı ve harika bir golle Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında konuk ekip skoru değiştirmek için çabaladı. 90+4. dakikada Galatasaray yakaladığı kontrada Emre Akbaba ile penaltı kazandı ve oyuna sonradan giren Selçuk İnan farkı 3'e çıkardı.

Zorlu mücadeleyi 3-0 kazanan temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ne rüya gibi bir başlangıç yaptı.



NDİAYE PORTO MAÇINDA YOK!

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Lokomotiv Moskova maçında çift sarı kart sonucunda 87. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Ndiaye, ikinci haftada deplasmandaki Porto maçında takımını yalnız bırakacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Badou Ndiaye'yi kaybetti. İlk olarak 42. dakikada sarı kart gören Ndiaye, 87. dakikada da ikinci sarı kartını gördü. Bunun sonucunda mücadelenin hakemi Gianluca Rocchi, Senegalli futbolcuya kırmızı kartını gösterdi. Ndiaye, 3 Ekim'de deplasmanda oynanacak Porto karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



HEM LİGDE HEM DEVLER LİGİ'NDE LİDER!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de de zirvede bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında Schalke 04 ile Porto Almanya'daki müsabakada 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de de geride kalan 5 haftada topladığı 12 puan ve averajla lider olan sarı-kırmızılılar, böylece yarıştığı iki kulvarda zirvede yer aldı.



YİNE 18 EYLÜL YİNE GALATASARAY GALİP

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonunda da yine 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçında Moskova ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. İki takım daha önce 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. O sezonda 18 Eylül'de fakat Rusya'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanmıştı. Söz konusu dönemde de Galatasaray'ı Fatih Terim, L. Moskova'yı da Yuri Semin çalıştırıyordu. Aslan grupta dördüncü olurken, Rus ekibi ikinci olarak çıkmıştı.

MAÇTAN NOTLAR

Donk stoperde

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Ryan Donk'a stoperde görev verdi. Asıl mevkisi ön libero olan Hollandalı futbolcu, savunmanın ortasında Serdar Aziz ile forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın stoperlerinden Maicon Roque ile Ozan Kabak yedekler arasında yer alırken, Ahmet Çalık ise kadroya giremedi.

Feghouli kadroda yok

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, müsabakanın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Fatih Terim, lig maçlarında ilk 11'de tercih etmediği Cezayirli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının kadrosuna almadı.

Terim ile 5 yıl sonra

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla teknik direktör Fatih Terim yönetiminde tam 5 yıl (bin 827 gün) aradan sonra Avrupa kupalarında maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde Avrupa kupalarında son olarak 17 Eylül 2013'te İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşılaşmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını 6-1 kaybetmişti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Lokomotiv Moskova'nın az sayıdaki taraftarı ise kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı statta izledi.

UEFA Gençlik Ligi'de Lokomotiv Moskova galip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus ekibinin golünü 67. dakikada Timur Suleymanov kaydetti.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Müsabaka öncesinde iki takımın yöneticileri dostuk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen yemeğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı yöneticiler, Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev ile UEFA delegeleri katıldı.

Medya mensuplarından büyük ilgi

Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasına medya mensuplarının ilgisi büyük oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 272 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Rusya'dan 19, Japonya'dan 2, Almanya'dan da bir basın mensubunun takip ettiği bildirildi.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini, Filippo Meli (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda (Dk. 73 Maicon), Emre Akbaba, Rodrigues (Dk. 90+1 Selçuk İnan), Eren Derdiyok (Dk. 82 Onyekuru)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Höwedes, Kverkvelia, Corluka, Idowu, Ignatyev (Dk. 69 Eder), Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Aleksei Miranchuk (Dk. 86 Anton Miranchuk), Farfan

Goller: Dk. 9 Rodrigues, Dk. 67 Eren Derdiyok, Dk. 90+4 Selçuk İnan (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 87 Ndiaye (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 23 Corluka, Dk. 60 Idowu, Dk. 88 Denisov, Dk. 90+3 Guilherme (Lokomotiv Moskova), Dk. 72 Fernando (Galatasaray)