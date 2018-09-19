Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi!
Galatasaray'ın yıldız ismi Rodrigues Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle tarihe geçti.
Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40). Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).
BİR YILLIK MAAŞINI ÇIKARDI!
Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'in yıllık 1.350 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro olarak revize etmişti. Aslan, L.Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı. Bu rakam maçın yıldızı olan ve ilk golü kaydederek galibiyetin fitilini ateşleyen Garry Rodrigues'in yıllık maaşından 800 bin euro daha fazla! Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon euro daha alacak.
DURDURULAMIYOR!
Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova karşısında öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.
Süper Lig'de son maçta Kasımpaşa filelerini iki kere havalandıran Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golle buluştu.
RODRIGUES'İN GOL VURUŞU
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son golü, 2015-16 sezonunda Astana karşısında Selçuk İnan kaydetmişti.
- 18.9.2018 22:23
- Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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