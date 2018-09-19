Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi!

    Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi!

    'ın yıldız ismi Rodrigues Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle tarihe geçti.

    Garry Rodrigues'in 'ya attığı gol, 'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40). Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).

    BİR YILLIK MAAŞINI ÇIKARDI!
    Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'in yıllık 1.350 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro olarak revize etmişti. Aslan, L.Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı. Bu rakam maçın yıldızı olan ve ilk golü kaydederek galibiyetin fitilini ateşleyen Garry Rodrigues'in yıllık maaşından 800 bin euro daha fazla! Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon euro daha alacak.

    DURDURULAMIYOR!
    Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova karşısında öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.

    'de son maçta filelerini iki kere havalandıran Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golle buluştu.


    RODRIGUES'İN GOL VURUŞU
    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son golü, 2015-16 sezonunda karşısında kaydetmişti.

    1. 18.9.2018 22:23
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:54
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