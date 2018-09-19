Garry Rodrigues kendi maaşını ödedi!

Garry Rodrigues'in Lokomotiv Moskova'ya attığı gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde attığı en erken gol oldu (08:40). Bundan önceki rekor Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013'te Kopenhag'a attığı goldü (08:59).



BİR YILLIK MAAŞINI ÇIKARDI!

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues'in yıllık 1.350 milyon Euro olan maaşını 1.9 milyon Euro olarak revize etmişti. Aslan, L.Moskova'yı mağlup ederek ciddi bir geliri de kasasına koydu. Devler Ligi'nde gruplara katılarak 15.25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, dün akşamki galibiyetle 2.7 milyon euro daha kazandı. Bu rakam maçın yıldızı olan ve ilk golü kaydederek galibiyetin fitilini ateşleyen Garry Rodrigues'in yıllık maaşından 800 bin euro daha fazla! Cimbom, gruptan çıkmayı başarırsa 9.5 milyon euro daha alacak.

DURDURULAMIYOR!

Galatasaray'ı Lokomotiv Moskova karşısında öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.

Süper Lig'de son maçta Kasımpaşa filelerini iki kere havalandıran Rodrigues, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golle buluştu.



RODRIGUES'İN GOL VURUŞU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son golü, 2015-16 sezonunda Astana karşısında Selçuk İnan kaydetmişti.