4 takıma bedel

Galatasaray bu sezon 15. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 6 kez mücadele ettiği bu sahnede Fatih Terim 8 kez boy göstermeyi başardı.

Trabzonspor ve Bursaspor'un da 1'er kez Şampiyonlar Ligi'ne katılımları dikkate alındığında 4 ekibin toplamı ancak Galatasaray'ı yakalayabiliyor.



Daha önceki yıllarda elde ettiği başarılarla Avrupa'da Türkiye'nin gururu olmayı başaran Galatasaray topladığı puanlarla da önde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 14 sezonda 107 puan toplarken, Beşiktaş 48, Fenerbahçe 39, Trabzonspor 7 ve Bursaspor da topladığı bir puanla ancak Türkiye'nin hanesine 95 puan yazdırabildi.



Terim şampiyonluğun ardından "Bilin bakalım kim geri döndü?" diyerek Devler Ligi mesajı göndermişti.