4 takıma bedel – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    4 takıma bedel

    4 takıma bedel

    Şampiyonlar Ligi’ne ve damga vurdu

    bu sezon 15. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. 'ın 7, 'nin ise 6 kez mücadele ettiği bu sahnede 8 kez boy göstermeyi başardı.

    ve 'un da 1'er kez Şampiyonlar Ligi'ne katılımları dikkate alındığında 4 ekibin toplamı ancak 'ı yakalayabiliyor.

    Daha önceki yıllarda elde ettiği başarılarla Avrupa'da 'nin gururu olmayı başaran Galatasaray topladığı puanlarla da önde yer alıyor.

    Sarı-kırmızılılar, geride kalan 14 sezonda 107 puan toplarken, 48, 39, 7 ve da topladığı bir puanla ancak 'nin hanesine 95 puan yazdırabildi.

    Terim şampiyonluğun ardından "Bilin bakalım kim geri döndü?" diyerek Devler Ligi mesajı göndermişti.

    1. 16.8.2018
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