4 takıma bedel
Şampiyonlar Ligi’ne Galatasaray ve Fatih Terim damga vurdu
Galatasaray bu sezon 15. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. Beşiktaş'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 6 kez mücadele ettiği bu sahnede Fatih Terim 8 kez boy göstermeyi başardı.
Trabzonspor ve Bursaspor'un da 1'er kez Şampiyonlar Ligi'ne katılımları dikkate alındığında 4 ekibin toplamı ancak Galatasaray'ı yakalayabiliyor.
Daha önceki yıllarda elde ettiği başarılarla Avrupa'da Türkiye'nin gururu olmayı başaran Galatasaray topladığı puanlarla da önde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 14 sezonda 107 puan toplarken, Beşiktaş 48, Fenerbahçe 39, Trabzonspor 7 ve Bursaspor da topladığı bir puanla ancak Türkiye'nin hanesine 95 puan yazdırabildi.
Terim şampiyonluğun ardından "Bilin bakalım kim geri döndü?" diyerek Devler Ligi mesajı göndermişti.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
4 takıma bedel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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