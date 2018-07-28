Aslanım Höwedes – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Aslanım Höwedes

    Aslanım Höwedes

    Alman stoper Höwedes, için 'un teklifini geri çevirdi

    Forvet transferinde son aşamaya gelen , savunmayı da güçlendirmek için artık gün sayıyor. Alman Bild gazetesi 'nin kadroda düşünmediği 'in 'un teklifini 'da forma giymek için reddettiğini yazdı. Bild'e göre Höwedes; "İyi yönetilen, sportif, iddialı ve mümkün olduğu kadar uluslararası bir kulüpte forma giymek istiyor. Zaten bu kriterleri karşılayan ve yıllık maaşının da sorun teşkil etmeyeceği Galatasaray'ı en ciddi seçenek olarak görüyor" haberini yaptı.

    ?HÖWEDES KİMDİR?
    Kariyerine altyapısında başlayan , geçtiğimiz yıl 'ta kiralık olarak forma giymişti. Bundesliga'da bugüne kadar 240 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Höwedes, Almanya 'nda da 44 kez forma giydi ve 2 gol attı.
    1. 28.7.2018
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