Aslanım Höwedes
Alman stoper Höwedes, Galatasaray için Düsseldorf'un teklifini geri çevirdi
?HÖWEDES KİMDİR?
Kariyerine Schalke altyapısında başlayan Benedikt Höwedes, geçtiğimiz yıl Juventus'ta kiralık olarak forma giymişti. Bundesliga'da bugüne kadar 240 maça çıkan tecrübeli savunmacı, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Höwedes, Almanya Milli Takımı'nda da 44 kez forma giydi ve 2 gol attı.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
kel göründü şakşakçı eski divan kurulu üyeleri bu mali tablonun sorumlularıdır. şimdi kafalarını kuma gömsünler.
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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