Nagatomo üzgün – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Nagatomo üzgün

    Nagatomo üzgün

    Japon futbolcu, geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi

    'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan ve sarı-kırmızılı takımın 21. şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan Yuto Nagatomo, kampında transferiyle ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı. ile 'nda boy gösterecek olan Nagatomo, "Hangi takımda oynayacaksın" sorusuna, "Hangi takımda oynayacağımı bilmiyorum. Şu an İnter ile görüşüyor. Belki de Dünya Kupası'ndan sonra belli olur" cevabını verdi.
    1. 10.6.2018
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