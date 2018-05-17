Gomis "krallık" için gün sayıyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    "krallık" için gün sayıyor

    Gomis "krallık" için gün sayıyor

    Spor Toto 'de son haftaya lider giren Galatasaray'da golcü futbolcu Bafetimbi , gol krallığına çok yakın.

    Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, 'de bu sezon forma giydiği 32 maçta 28 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

    Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi , son haftasına girilen ligde en yakın takipçileri Trabzonsporlu 'ın 5, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'in de 10 gol önünde bulunuyor.

    GALATASARAY 16. KEZ GOL KRALI ÇIKARACAK
    Bafetimbi Gomis'in yarışı önde bitirmesi durumunda Galatasaray, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkaracak.

    Ligde daha önce 17 ayrı takımdan toplam 41 futbolcu gol krallığı yaşadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, lig tarihinde 15'er kez gol kralı çıkardı.

    Galatasaray'da daha önce 6, FETÖ firarisi 3, 2, Tarık Hodzic, , Burak Yılmaz ve FETÖ firarisi Arif Erdem de birer kez gol krallığına ulaştı.

    Bafetimbi Gomis, sezonu önde bitirmesi durumunda Galatasaray, 4 sezon aradan sonra gol krallı çıkaracak.

    ALEX'İN REKORUNU EGALE ETTİ
    Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza'ya ait olan bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.

    Fransız futbolcu, son haftada Göztepe ile oynanacak maçta bir gol atması halinde Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olacak.

    GALATASARAY TARİHİNE GEÇMEYE ADAY
    Galatasaray'da bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 31 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekorunun bir gol uzağında.

    Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.

    Gomis, Göztepe maçında bir gol atması durumunda Jardel'in rekoruna ortak olacak.

    1. 17.5.2018 12:59
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