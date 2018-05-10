Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası görücüye çıktı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    şampiyonluk kupası görücüye çıktı

    Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası görücüye çıktı

    2017-18 sezonu lig şampiyonluk kupası görücüye çıktı. yıldızından esinlenilen kupa 10.3 kg ağırlığında... 9.3 kilogramı 925 ayar gümüş, kalan 1 kilogramı ise 925 ayar gümüş üzeri ...

    Süper Lig'de bu sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi sürürken artık son 2 haftaya girildi. 69 puanla zirvede bulunan Galatasaray son 180 dakika öncesi zafere en yakın takım olarak görülürken 66 puanlı Fenerbahçe ve Başakşehir, 65 puanlı Beşiktaş da sarı-kırmızılı ekibi kolluyor. 34 hafta sonunda başarıya ulaşacak takımı taçlandıracak kupa da ortaya çıktı.

    Bir basın toplantısıyla kupanın tanıtımını yapan Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonu şimdiden kutlayarak, "Şampiyon olacak takımı, taraftarlarını, yöneticilerini ve oyuncularını tebrik ediyorum" dedi. motiflerinin öne çıktığı kupayı arzu edenlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığında görebileceğini kaydeden Muharrem Kasapoğlu, "Ziyaretçilerimiz bunun yanında anı defterimizi de imzalama imkanı elde edecek" ifadesini kullandı.

    ALTIN KAPLAMA
    sezonunda Spor Toto şampiyonuna verilecek 10.3 kilogram ağırlığındaki kupa, 9.3 kilogramı 925 ayar gümüş, kalan 1 kilogramı ise 925 ayar gümüş üzeri olarak üretildi.



    SELÇUKLU YILDIZI
    "Birlik-beraberlik" ve "Zafer" unsurlarının Selçuklu yıldızının şampiyonluk kupasına ilham vermesinde büyük rol oynadığı belirtildi.

    İKİ KAREDEN OLUŞUYOR
    Ana esin kaynağı Selçuklu yıldızı olan kupa, geometrik şekliyle asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen, iç içe iki kare geçmeden oluşuyor.
    1. 10.5.2018
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