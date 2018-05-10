Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası görücüye çıktı

2017-18 sezonu lig şampiyonluk kupası görücüye çıktı. Selçuklu yıldızından esinlenilen kupa 10.3 kg ağırlığında... 9.3 kilogramı 925 ayar gümüş, kalan 1 kilogramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama...
Bir basın toplantısıyla kupanın tanıtımını yapan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonu şimdiden kutlayarak, "Şampiyon olacak takımı, taraftarlarını, yöneticilerini ve oyuncularını tebrik ediyorum" dedi. Selçuklu motiflerinin öne çıktığı kupayı arzu edenlerin Spor Toto Teşkilat Başkanlığında görebileceğini kaydeden Muharrem Kasapoğlu, "Ziyaretçilerimiz bunun yanında anı defterimizi de imzalama imkanı elde edecek" ifadesini kullandı.
ALTIN KAPLAMA
İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonuna verilecek 10.3 kilogram ağırlığındaki kupa, 9.3 kilogramı 925 ayar gümüş, kalan 1 kilogramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.
SELÇUKLU YILDIZI
"Birlik-beraberlik" ve "Zafer" unsurlarının Selçuklu yıldızının şampiyonluk kupasına ilham vermesinde büyük rol oynadığı belirtildi.
İKİ KAREDEN OLUŞUYOR
Ana esin kaynağı Selçuklu yıldızı olan kupa, geometrik şekliyle asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen, iç içe iki kare geçmeden oluşuyor.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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