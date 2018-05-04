Galatasaray Başkan Adayı Ozan Korkut'un listesi belli oldu
Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.
Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.
Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Tuncer Hunca
Şener Macun
Burak Elmas
Adnan Öztürk
Fehmi Naci Cansun
Başar S. Yücel
Cem Ersan
Mete İkiz
Reşit Sinanlı
İsmail Gökhan Esin
Burak Altınbaşak
M. Tuba Toprak Tuncel
Tunca Hazinedaroğlu
Cenk Soyer
Cemal Murat Akar
- 4.5.2018 18:05
- Güncelleme: 4.5.2018 18:13
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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