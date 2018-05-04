Galatasaray Başkan Adayı Ozan Korkut'un listesi belli oldu – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başkan Adayı 'un listesi belli oldu

    Galatasaray Başkan Adayı Ozan Korkut'un listesi belli oldu

    , Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

    Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan , ve gibi isimlere yer verdi.

    Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:

    Tuncer Hunca
    Şener Macun
    Burak Elmas
    Adnan Öztürk
    Fehmi Naci Cansun
    Başar S. Yücel
    Cem Ersan
    Mete İkiz

    İsmail Gökhan Esin
    Burak Altınbaşak
    M. Tuba Toprak Tuncel
    Tunca Hazinedaroğlu
    Cenk Soyer
    Cemal Murat Akar

    1. 4.5.2018 18:05
    2. Güncelleme: 4.5.2018 18:13
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