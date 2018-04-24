İşte Galatasaray'daki seçim gelişmeleri – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    İşte 'daki gelişmeleri

    İşte Galatasaray'daki seçim gelişmeleri

    'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için adayların listelerini Divan'a vereceği son gün 8 Mayıs.

    'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için adayların listelerini Divan'a vereceği son gün 8 Mayıs. Ancak belirsizlik sürüyor. Başkan Cengiz dışında adaylığını açıklayan yok. 'e baskı var, beklemede, da gündemde. Adayların karar için derbiyi beklediği konuşuluyor.

    'ÇATI ADAY' ALİ DÜRÜST'E BAĞLI
    Sarı-kırmızılı camiada, Ali Dürüst'ün adaylığa "evet" dememesi halinde "çatı aday" formülü bir seçenek. Ancak bu adayın kim olacağı muamma. Liseli grupların tavrı bu konuda belirleyici olacak. Harekete geçilmesi için Dürüst'ün adaylığa "hayır" demesinin beklendiği belirtiliyor.

    BAŞKAN CENGİZ NABIZ YOKLUYOR
    Seçime girebilmek için henüz hiçbir isimle temas kurmayan başkan 'in bazı ön görüşmeleri ise yok değil... Bir-iki gündür bir hareketlilik yaşanıyor. Cengiz, birçok isimle yollarını ayırıp, yepyeni bir liste ile seçime girme düşüncesinde.

    'GÖREVE HAZIRIM'
    çalışmalarını Dursun Özbek'le sürdüren , "G.Saray'ın güçlü bir yönetime ihtiyacı var" dedi. Arena'ya konuşan Özgörkey, "Sayın Özbek'le görüşüyoruz. İş yapacak bir yönetim oluşturulursa göreve hazırım" açıklamasını yaptı.
    1. 24.4.2018
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