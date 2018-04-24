İşte Galatasaray'daki seçim gelişmeleri
Galatasaray'da 26 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için adayların listelerini Divan'a vereceği son gün 8 Mayıs.
'ÇATI ADAY' ALİ DÜRÜST'E BAĞLI
Sarı-kırmızılı camiada, Ali Dürüst'ün adaylığa "evet" dememesi halinde "çatı aday" formülü bir seçenek. Ancak bu adayın kim olacağı muamma. Liseli grupların tavrı bu konuda belirleyici olacak. Harekete geçilmesi için Dürüst'ün adaylığa "hayır" demesinin beklendiği belirtiliyor.
BAŞKAN CENGİZ NABIZ YOKLUYOR
Seçime girebilmek için henüz hiçbir isimle temas kurmayan başkan Mustafa Cengiz'in bazı ön görüşmeleri ise yok değil... Bir-iki gündür bir hareketlilik yaşanıyor. Cengiz, birçok isimle yollarını ayırıp, yepyeni bir liste ile seçime girme düşüncesinde.
'GÖREVE HAZIRIM'
Seçim çalışmalarını Dursun Özbek'le sürdüren Cemal Özgörkey, "G.Saray'ın güçlü bir yönetime ihtiyacı var" dedi. Futbol Arena'ya konuşan Özgörkey, "Sayın Özbek'le görüşüyoruz. İş yapacak bir yönetim oluşturulursa göreve hazırım" açıklamasını yaptı.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
İşte Galatasaray'daki seçim gelişmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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