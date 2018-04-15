MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-0 Başakşehir

Süper Lig'de 29. haftanın en kritik maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 yenerek haftayı rakibini liderlik koltuğundan indirdi.



Rakibini Mariano (60') ve Adebayor'un (KK 90') golleriyle 2-0 mağlup eden Aslan, puanını 60'a çıkardı ve zirveye adını yazdırdı.



59 puanda kalan Medipol Başakşehir ise ikinciliğe geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Clicyh'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Visca kontrol ettiği topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde Adebayor'un ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada Belhanda'nın ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

40. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında iyi yükselen Denayer'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

43. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ön direkte Gomis'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

60. dakikada Galatasaray Mariano'yla öne geçti. Sağ kanattan topla ilerleyen Brezilyalı oyuncu topu sol ayağına çekip uzak mesafeden şutunu çıkardı. Top kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gitti.

90. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Adebayor'a çarpan top ağlara gitti ve Galatasaray skoru 2-0'a getirdi.