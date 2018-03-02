G.Saray'ın Karabük maçı kadrosu belli oldu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    G.Saray'ın Karabük maçı kadrosu belli oldu

    G.Saray'ın Karabük maçı kadrosu belli oldu

    , 'in 24. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 10'a 10 pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    , karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla Kastamonu'ya hareket edecek. Daha sonra kara yoluyla Karabük'e geçecek olan sarı-kırmızılılar yarın saat 19.00'daki mücadele öncesi kampa girecek.

    Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:16
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