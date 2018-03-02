G.Saray'ın Karabük maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Kardemir Karabükspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla Kastamonu'ya hareket edecek. Daha sonra kara yoluyla Karabük'e geçecek olan sarı-kırmızılılar yarın saat 19.00'daki mücadele öncesi kampa girecek.
Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:16
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
G.Saray'ın Karabük maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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