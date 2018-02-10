Yeteneğini hatırla

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Atiker Konya'yı 4-1 yenerken sahada Bafetimbi Gomis fırtınası vardı. Ligdeki Sivas maçındaki performansı eleştirilen Fransız forvet ile ilgili detayı dün Fatih Terim idman sırasında paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı "Gomis ceza sahası içinde çok etkili bir golcü. Onun da mazeretleri vardı. Sakatlığı oldu, idmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım" ifadesini kullandı.



'TEKLİF GELSE DE VERMEM'

Fatih Terim'e Bafetimbi Gomis'e Çin'den gelen teklifler de soruldu. Tecrübeli hoca "Gomis ile ilgili bir istek olması doğal. İsteyen kulübün bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi gerekiyor ki bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyaç duyduğumuz bir oyuncumuz. Bize herhangi bir teklif gelmiş değil. Gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum" dedi. İmparator böylece Çin'deki transfer penceresi kapanana kadar herhangi bir resmi teklif gelse bile bunu kabul etmeyeceğini bildirdi.



Savaş ÇORLU



Terim'in açıklamalarından satır başları:



BELHANDA

"Belhanda ile özel bir görüşme yaptım. Ona daha çok sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Çok iyi maç çıkardı"



LiNNES

"Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet denince akla gelen bir oyuncu"



EREN

"Eren Derdiyok da çok güvendiğimiz bir oyuncu. Sahada bir çok şeyi yapabilecek bir futbolcu"



FERNANDO

"Yarın (Bugün) onunla bir görüşme yapacağım. Dönüşü daha da erken olabilir. Doktor ile birebar geliş tarihini netleştireceğiz. Bu görüşmeden sonra işin ismini daha rahat koyabiliriz"



DENAYER

"Tedavisi sürüyor. Ona 2 gün izin verdik. Belçika'ya ailesinin yanına gitti"



A. ÇALIK

"Malaga , Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var"