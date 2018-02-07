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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Eyvah! Gomis de gidiyor

    Eyvah! Gomis de gidiyor

    Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim değiştiren ve mali sorunlardan kurtulamayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bafetimbi Gomis'in satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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