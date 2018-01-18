Kampın yıldızı Fatih Terim
Tecrübeli hoca, Antalya kampına damga vurdu. Küsler barıştı. Yüzler gülmeye başladı. Futbolcuların çalışma disiplini, hırsı ve arzusu değişti. Ligin ikinci yarısı Galatasaray adına bambaşka geçecek gibi görünüyor
TEMPOYA ÖNEM VERDİ
Dar alanda yapılan 5'e 2 top kapma çalışmaları ve çift kale maçlarda oyunun durmaması için sürekli tempo isteyen Fatih Terim'in bu isteği kısa sürede takıma yansıdı. Çift kale maçlarda yaşanan sakatlıklarda bile oyunun soğutmamak için Terim'in sağlık heyetini sahaya sokmayarak temponun düşmesine izin vermediği görüldü. Sezonun son 5 haftasına göre daha azimli ve istekli gözüken oyuncuların yüzleri bu kampta gülmeye başladı. Öyle bir görüntü çıktı ki ortaya; artık hiçbir yedek futbolcu küsmeyecek hatta tribünde olan futbolcu bile maçı saha içinde gibi yaşayacak. Cimbom, Antalya'da 2 hazırlık maçı yaptı. Hagi'nin takımı Viitorul'u 2-0, Tuzlaspor'u 5-0 yendi. Tüm oyuncular, tecrübeli hocanın gözüne girebilmek için elinden geleni yaptı. İkinci yarı Galatasaray açısından oldukça iyi geçecek gibi... Sar ı-kırmızılı ekipte şu an tek eksik sol bek transferi... Teknik heyet ve taraftarların gözü yapılacak takviyede... İyi de bir sol bek alınırsa Galatasaray'ı ligde kimse tutamaz.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
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Müller'den Oğuzhan'a ''Come to Münih''
Toplam 3
Yorum
Francesco85 Tüm takımlarımız bunu yapmalı. Denemekle hiçbiri bir şey kaybetmez. GS ve FB de şöhretli takımlar.
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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