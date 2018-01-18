CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kampın yıldızı

    Kampın yıldızı <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>

    Tecrübeli hoca, Antalya kampına damga vurdu. Küsler barıştı. Yüzler gülmeye başladı. Futbolcuların çalışma disiplini, hırsı ve arzusu değişti. Ligin ikinci yarısı adına bambaşka geçecek gibi görünüyor

    Galatasara y'ın 10 gün süren Antalya kampı kadroya takviye yapılmadan gerçekleşse de ikinci yarı için takımdaki en büyük transferin Fatih Terim'in olacağı açık ve net görüldü. Sezon başı yaz kampında Tudor'un sürekli olarak kondisyon ağırlıklı idmanlar yaptırıp, oyuncularını topla fazla buluşturmaması futbolcuları bezdirmişti. Terimli Galatasaray'da topla çalışmalar ağırlıktaydı. Kamp boyunca babacan tavırlarını futbolcularına yansıtan Terim'in öğrencilerine yaklaşımı, idman temposu, tatlı sert duruşu otoritesi ve davranışları soğuk ve yağmurlu Antalya havasında oyunculara adeta güneş olmayı sağladı ve oyuncuların kalbini kazanması bildi.

    TEMPOYA ÖNEM VERDİ
    Dar alanda yapılan 5'e 2 top kapma çalışmaları ve çift kale maçlarda oyunun durmaması için sürekli tempo isteyen Fatih Terim'in bu isteği kısa sürede takıma yansıdı. Çift kale maçlarda yaşanan sakatlıklarda bile oyunun soğutmamak için Terim'in sağlık heyetini sahaya sokmayarak temponun düşmesine izin vermediği görüldü. Sezonun son 5 haftasına göre daha azimli ve istekli gözüken oyuncuların yüzleri bu kampta gülmeye başladı. Öyle bir görüntü çıktı ki ortaya; artık hiçbir yedek futbolcu küsmeyecek hatta tribünde olan futbolcu bile maçı saha içinde gibi yaşayacak. Cimbom, Antalya'da 2 hazırlık maçı yaptı. Hagi'nin takımı Viitorul'u 2-0, Tuzlaspor'u 5-0 yendi. Tüm oyuncular, tecrübeli hocanın gözüne girebilmek için elinden geleni yaptı. İkinci yarı açısından oldukça iyi geçecek gibi... Sar ı-kırmızılı ekipte şu an tek eksik sol bek transferi... Teknik heyet ve taraftarların gözü yapılacak takviyede... İyi de bir sol bek alınırsa Galatasaray'ı ligde kimse tutamaz.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kampın yıldızı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN