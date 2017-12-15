Asamoah 11’e girince caydı

SEZON başında Galatasaray'ın kapısından dönen ve ara transfer için yönetime söz veren Kwadwo Asamoah, Juve'de ilk 11'de oynamaya başlayınca gelmekten vazgeçti. İtalyan kulübünün de 29 yaşındaki Ganalı yıldızı bırakmak istemediği ve sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı bildirildi