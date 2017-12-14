Galatasaray'a yeni sponsor

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta ile 1 yıllık isim ve forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray ile HDI Sigorta arasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imzalanan sponsorluk anlaşması törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ile oyunculardan İsmail Ar katıldı. Törende ayrıca 1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Öztürk de hazır bulundu.



Ural Aküzüm: "Tekerlekli basketbol takımı çok itibarlı marka"

Galatasaray'ın en önemli projelerinden olan tekerlekli basketbol takımının Türk Cumhuriyeti tarihinin en başarılı spor branşı olduğunu belirten Ural Aküzüm, "6 kez Avrupa şampiyonu, 4 kez Kıtalararası şampiyonluğu ve 10 defa üst üste ligde şampiyon olmuştur. Hiçbir takımda böyle kazanmadı. Galatasaray, Türkiye'deki 7 milyon engellinin ümidini bağladığı bir yer. HDI Sigorta ile çok iyi bir partner olacağız. Geçenlerde balo yaptık. Tarihimizde ikinci defa HDI Sigorta ile anlaşma yapıyoruz. Tekerlekli basketbol takımı çok itibarlı marka. Bu anlaşma hayırlı olsun" diye konuştu.



"Türk sporu yerlerde sürünüyor"

Türkiye'nin geniş sınırlarının olmasına rağmen sporun gelişemediğini vurgulayan Ural Aküzüm, "Türkiye, ekonomisi ile dünyada 16. sırada bulunuyor. 80 milyon nüfusun yüzde 8-9'u engelli. Devlet bunlara sosyal yardım projesi yaptı. Türk sporu yerlerde sürünüyor. Olimpiyatlarda 45., 50. oluyoruz. Tekvando, güreş, karate dışında Türkiye'den yetişen bir sporcu olimpiyatlarda başarılı olamıyor. Futbolumuz en pahalı 6. lige sahip. FIFA, UEFA sıralamalarında 35., 40. sıralardayız. Paralimpik branşlarda önemli başarılar elde edildi. Engelli sporu çok önemli. Ampute futbolda üst seviye başarılar kazandı. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başarıları ortada. Engelli sporun basında da yeterince yer almasını istiyoruz. Türkiye burada yaptığı yatırımın karşılığını kat kat alıyor. Diğer tarafta ise, devşirme sporcularımız da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ama 80 milyonluk ülkede buradan yetişmiş sporcularımız olimpiyatta başarılı olamıyor. Engelli sporunu da ön plana çıkarmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.



Ceyhan Hancı: "Kupa canavarı bir takımın yanında olmak bizim için keyif verici"

8 senedir Galatasaray camiası ile bir arada olduklarını söyleyen Ceyhan Hancıoğlu, "5 sene marka sponsorluğumuz vardı. 3 sendir de voleybol isim sponsorluğumuz var. Bugün bu işbirliği taçlandıran bir organizasyonda bir aradayız. Kupa canavarı bir takımın yanında olmak bizim için keyif verici" şeklinde konuştu.



Sedat İncesu: "Galatasaray ile beraber engelli sporuna ilginin arttı"

HDI Sigorta ile tekerlekli basketbol takımı uyumlu bir birlikteliğe imza atacağını ifade eden Sedat İncesu, "Geçen seneki gibi HDI sigorta ile beraber sonuna kadar hakkını vereceğiz. Hayırlısı olsun" dedi. Sedat İncesu, 2005 yılından beri Galatasaray ile beraber engelli sporuna ilginin arttığına değinerek, "Bu farkındalıkla engelli sporu gelişti. Ampute futboluna ciddi bir yatırım yapılıyor. Ampute Futbol Takımı'nın başarısı ile biz de gurur duyduk. Biz bugün doğru ne ise onu yapıyoruz. Biz tek amacımız giydiğimiz formayı, bu milli takım forması da olur, aldığımız desteğin karşılığını sonuna kadar vermek" diye konuştu.



İsmail Ar: "Bu sponsorluklar engeli sporuna bakış açısının değiştiğinin göstergesi"

HDI Sigorta ile beraber kupaları beraber kazanacaklarını aktaran İsmail Ar, "İki senedir çok güzel sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Bu engelli sporuna bakış açısının değiştiğini gösteriyor. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın engelli sporuna büyük katkılar verdiğini söyleyen Ar, "Türkiye'de engelliler sokağa çıkamazken, Avrupa şampiyon oldu. Florya'yı gezerseniz, bize uygun fiziksel şartlar sağlandı. Türkiye'de Galatasaray'ı örnek alırsak daha çok madalya alacağımız düşünüyorum" dedi.