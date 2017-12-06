Recep Gül "Kalıcı olmaya çalışacağız"
Galatasaray Futbol Akademisi'nin genç yıldızları Recep Gül ve Barış Zeren, sarı-kırmızılılarda kalıcı olmak istediklerini söyledi.
RECEP GÜL: "İNŞALLAH DAHA İYİ ŞANSLAR GELİR"
Recep Gül ise, "15 yaşında top toplayıcı olarak sahaya geliyordum. O zaman bile top geldiğinde bazen dalıyordum. Neler olacağını düşünüyordum. Dakikalar hızı ilerliyordu o gün. Hoca çağırdığında kalp atışlarımız daha çok yükseldi. Yine hoca da bizi rahatlattı. Ben zaten ısınırken maça konsantre olmuştum. Girdiğimde neler yapacağımı biliyordum. İlk top geldiğinde ne yapacağımı, nereye koşacağımı hep kurgulamıştım. İnşallah daha iyi şanslar gelir. Burada kalıcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:18
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Futbolsever olarak cartlak sesi olmayan TÜRKÇEYi hiç olmazsa kahvedeki vatandaş kadar düzgün konuşan spiker ve yorumcular istiyoruz.
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Kupada program belli oldu
Toplam 2
Yorum
taraftar Yine maçları sesiz izleyeceğiz. Yaptı ortayı ,asist yaptı ,şut yaptı , korner yaptı ,faul yaptı ,pas yaptı , YAPTI da YAPTI ...
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Conte'den Beşiktaş açıklaması
Toplam 2
Yorum
Kartalım Rakiplere korku saldık. Saydığı ilk 2 takımla oyuncu ve finansal anlamda dünya fark var. Bizimde farkımız böylece daha belirgin oldu :D
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