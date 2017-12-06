 Recep Gül "Kalıcı olmaya çalışacağız" – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    "Kalıcı olmaya çalışacağız"

    Recep Gül "Kalıcı olmaya çalışacağız"

    Galatasaray Futbol Akademisi'nin genç yıldızları ve Barış Zeren, sarı-kırmızılılarda kalıcı olmak istediklerini söyledi.

    Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediye Spor mücadelesinde ilk kez A Takım ile resmi karşılaşmalara çıkan ile Barış Zeren, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İkinci yarının başından itibaren oyuna girmeyi beklediklerini söyleyen Barış Zeren, "Biz ısınmaya gitmiştik. Konsantre olmuştuk. Hocamız bizi çağırdı ve teknik anlamda da görevlerimizi söylediler. İnşallah daha fazla şans bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

    RECEP GÜL: "İNŞALLAH DAHA İYİ ŞANSLAR GELİR"
    Recep Gül ise, "15 yaşında top toplayıcı olarak sahaya geliyordum. O zaman bile top geldiğinde bazen dalıyordum. Neler olacağını düşünüyordum. Dakikalar hızı ilerliyordu o gün. Hoca çağırdığında kalp atışlarımız daha çok yükseldi. Yine hoca da bizi rahatlattı. Ben zaten ısınırken maça konsantre olmuştum. Girdiğimde neler yapacağımı biliyordum. İlk top geldiğinde ne yapacağımı, nereye koşacağımı hep kurgulamıştım. İnşallah daha iyi şanslar gelir. Burada kalıcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:18
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