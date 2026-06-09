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Haberler Futbol Benfica resmen duyurdu! Jose Mourinho...

Benfica resmen duyurdu! Jose Mourinho...

Benfica, Jose Mourinho ayrılığını resmen duyurdu. Portekizli çalıştırıcı, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 00:33
Benfica resmen duyurdu! Jose Mourinho...

Benfica, Jose Mourinho'nun ayrılığını resmen açıkladı. Portekiz ekibinin yaptığı resmi duyuruda, "Benfica, Real Madrid'nin Jose Mourinho'yu 15 milyon euro'ya transfer etme niyetini resmileştirdiğini ve teknik direktörün de bunu kabul ettiğini bildirir. Teşekkürler, Jose Mourinho." ifadeleri yer aldı. Benfica'da Mourinho'nun yerine Marco Silva'nın takımın başına geçmesi bekleniyor.

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