Ziraat Türkiye Kupası
Hull City takım otobüsüne taşlı saldırı!

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak ve kazananın Premier Lig'e yükseleceği Championship play-off finali öncesinde Hull City'nin takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. İşte detaylar...| Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 16:43
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City'nin Londra'da Middlesbrough ile karşı karşıya geleceği mücadeleye saatler kala tatsız bir olay yaşadı. Hull City'nin takım otobüsünün, oyuncuları almaya giderken saldırıya uğradığı öğrenildi.

Sky Sports'un aktardığı bilgiye göre, takım otobüsüne bazı kişiler tarafından taş ve şişe atıldı. Yaşanan olay sonrası otobüste hasar meydana gelirken, camlardan birinin kırıldığı belirtildi.

"TAŞLAR VE ŞİŞELER ATILDI"

Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıya rağmen Hull City kafilesinin Wembley Stadyumu'na ulaşmasında herhangi bir engel bulunmadığı ve takımın planlanan şekilde kısa yolculuğunu gerçekleştireceği aktarıldı.

