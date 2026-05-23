CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hull City-Middlesbrough CANLI İZLE | Championship Play-Off Finali

Hull City-Middlesbrough CANLI İZLE | Championship Play-Off Finali

İngiltere futbolunun kalbi Wembley Stadyumu, milyarlarca liralık devasa bir gelir pastasından pay alacak son takımı belirlemek için kapılarını açıyor. Premier Lig’e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı Championship Play-Off Finali'nde, Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geliyor. Haberimizden mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 17:25
Hull City-Middlesbrough CANLI İZLE | Championship Play-Off Finali

İngiltere Championship'te nefeslerin tutulacağı gün geldi çattı. Coventry City ve Ipswich Town'ın doğrudan Premier Lig'e yükselmesinin ardından, devler ligine adım atacak son takımı belirleyecek olan final, ardında inanılmaz bir kaos hikayesi barındırıyor. Sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City, yarı finalde Millwall'ı 2-0'lık toplam skorla geçerek Wembley biletini bileğinin hakkıyla ve günler öncesinden kapmıştı. Teknik direktör Sergej Jakirovic önderliğinde harika bir hikaye yazan Kaplanlar, 9 yıllık Premier Lig hasretini dindirmek istiyor. Rakip Middlesbrough ise adeta bir mucizeyi ve futbol tarihine geçecek bir krizi geride bırakarak burada. Normal şartlarda yarı finalde Southampton'a elenen Boro, Southampton kulübünün Middlesbrough antrenmanlarını gizlice videoya çektiğinin ortaya çıkması ve federasyon tarafından play-off'tan ihraç edilmesi üzerine finale dahil edildi.

👉Hull City-Middlesbrough MAÇI CANLI İZLE | TV8 ŞİFRESİZ👈

Hull City-Middlesbrough MAÇI 11'LER

Hull City: Pandur, Egan, Ajayi, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie.

Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne, McGree, Targett, Whittaker, Morris, Strelec.

Hull City-Middlesbrough MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship Play-Off Final maçı kapsamındaki Hull City-Middlesbrough karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Hull City takım otobüsüne taşlı saldırı! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe eski yıldızı için resmen devrede!
A Milli Takım'da sakatlık şoku!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu "butlan" sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti: Özgür Özel'e görev mesajı!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer!
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 18:07
G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! G.Saray'da Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi! 17:35
Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! Cimbom'dan orta sahaya dev transfer! 17:28
Türk Telekom Özdemiroğlu ile nikah tazeledi! Türk Telekom Özdemiroğlu ile nikah tazeledi! 16:55
Hazal Burun Avrupa Şampiyonu oldu! Hazal Burun Avrupa Şampiyonu oldu! 16:35
Milli okçu Emircan Haney Avrupa şampiyonu! Milli okçu Emircan Haney Avrupa şampiyonu! 16:35
Daha Eski
Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı Trabzonspor'dan teşekkür paylaşımı 16:30
Etnospor'un 3'üncü günü büyük ilgi gördü Etnospor'un 3'üncü günü büyük ilgi gördü 16:11
F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Sörloth gelişmesi! 15:57
G.Saray'da oy verme işlemi sona erdi! G.Saray'da oy verme işlemi sona erdi! 15:30
Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! Aslan'dan Aral Şimşir hamlesi! 15:09
Uğur Aktaş’tan gümüş madalya başarısı! Uğur Aktaş’tan gümüş madalya başarısı! 14:40