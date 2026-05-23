Hull City-Middlesbrough CANLI İZLE | Championship Play-Off Finali

İngiltere Championship'te nefeslerin tutulacağı gün geldi çattı. Coventry City ve Ipswich Town'ın doğrudan Premier Lig'e yükselmesinin ardından, devler ligine adım atacak son takımı belirleyecek olan final, ardında inanılmaz bir kaos hikayesi barındırıyor. Sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City, yarı finalde Millwall'ı 2-0'lık toplam skorla geçerek Wembley biletini bileğinin hakkıyla ve günler öncesinden kapmıştı. Teknik direktör Sergej Jakirovic önderliğinde harika bir hikaye yazan Kaplanlar, 9 yıllık Premier Lig hasretini dindirmek istiyor. Rakip Middlesbrough ise adeta bir mucizeyi ve futbol tarihine geçecek bir krizi geride bırakarak burada. Normal şartlarda yarı finalde Southampton'a elenen Boro, Southampton kulübünün Middlesbrough antrenmanlarını gizlice videoya çektiğinin ortaya çıkması ve federasyon tarafından play-off'tan ihraç edilmesi üzerine finale dahil edildi.

Hull City-Middlesbrough MAÇI 11'LER

Hull City: Pandur, Egan, Ajayi, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie.

Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne, McGree, Targett, Whittaker, Morris, Strelec.

Hull City-Middlesbrough MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship Play-Off Final maçı kapsamındaki Hull City-Middlesbrough karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da başladı. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.