Ziraat Türkiye Kupası
Ronaldo attı Al Nassr şampiyon oldu!

Suudi Arabistan Pro Lig'in son haftasında Damac FC'yi 4-1 yenen Al Nassr, şampiyonluğu ilan etti. Mücadelede kaydettiği 2 gol ile geceye damga vuran Cristiano Ronaldo, skoru belirleyen golün ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Suudi Arabistan Pro Lig'de bir önceki hafta 90+8'de Bento'nun kendi kalesine kaydettiği talihsiz gol ile Al Hilal ile 1-1 berabere kalan Al Nassr, şampiyonluğu son haftaya bırakmıştı. Ligin 34. haftasında sahasında Damac FC ile karşılaşan Jorge Jesus'un öğrencileri, mücadeleyi 4-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Al-Nassr, puanını 86'ya çıkararak en yakın takipçisi Al Hilal'in 2 puan üstünde sezonu şampiyon olarak tamamladı.

İlk yarıyı Sadio Mane'nin golü ile 1-0 önde kapatan Al Nassr, ikinci yarıda gol oldu yağdı. 52. dakikada Kingsley Coman'ın golü ile fark 2'ye çıktı. Ardından konuk ekip, 58. dakikada Morlaye Sylla'nın penaltı vuruşu ile farkı 1'e indirdi.

SON SÖZÜ RONALDO SÖYLEDİ

63. dakikadaki şık frikik golü ile farkı yeniden 2 yapan Cristiano Ronaldo, dakika 81'de skoru atayan golü kaydetti: 4-1. Portekizli yıldız, takımının 4. golünü kaydetmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

JORGE JESUS ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI

