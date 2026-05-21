Ziraat Türkiye Kupası
Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu! Teknik direktörüyle arasındaki konuşma dikkat çekti

Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu! Teknik direktörüyle arasındaki konuşma dikkat çekti

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, CONMEBOL Libertadores A Grubu'nda Flamengo'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Flamengo'ya galibiyeti getiren golde Muslera'nın hatası ve golün ardından teknik direktörüyle yaptığı konuşma ise Arjantin basınında gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 12:49
Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu! Teknik direktörüyle arasındaki konuşma dikkat çekti

CONMEBOL Libertadores A Grubu'nda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Flamengo deplasmanına konuk oldu. Arjantin ekibi mücadeleyi 1-0 kaybederken Muslera'nın golde yaptığı hata ise Arjantin basınında gündem oldu. Taraftarların bir kısmı Muslera'ya hatası nedeniyle tepki gösterirken Estudiantes Teknik Direktörü Alexander Medina'nın deneyimli kaleciye verdiği destek maç sırasında kameralara yansıdı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MUSLERA'YA DESTEK

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi. Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.

İŞTE O GOL

