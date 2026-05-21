Muslera'nın yediği hatalı gol Arjantin'de gündem oldu! Teknik direktörüyle arasındaki konuşma dikkat çekti

CONMEBOL Libertadores A Grubu'nda Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Flamengo deplasmanına konuk oldu. Arjantin ekibi mücadeleyi 1-0 kaybederken Muslera'nın golde yaptığı hata ise Arjantin basınında gündem oldu. Taraftarların bir kısmı Muslera'ya hatası nedeniyle tepki gösterirken Estudiantes Teknik Direktörü Alexander Medina'nın deneyimli kaleciye verdiği destek maç sırasında kameralara yansıdı.

Arjantin basınının aktardığı haberlere göre mücadeleye su molası verildiği ve takımın yedek kulübesine geldiği sırada Muslera hatası nedeniyle özür diledi. Medina ise oyuncusu teselli edip, "Ne özrü! Saçmalama. Bizi binlerce kez kurtardın, bu kadar üzgün olma! Unutalım gitsin." ifadelerini kullandı.

