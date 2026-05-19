İran, Antalya'da kampta

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, hazırlıklar için Antalya'ya geldi. Tahran'dan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen İran kafilesi, dış hatlar terminalinden ayrıldı. İran Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, otobİran, 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı yapması planlanıyor.