Ahli Jeddah-Al Kholood CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pro Lig'de hem kadro kalitesi yüksek hem de iki takımın hedefleri açısından farklı anlamlar taşıyan bir Pro Lig mücadelesi sahne alacak. Ev sahibi Al Ahli, bu sezon sergilediği istikrarlı performansla topladığı 75 puan sayesinde ligi 3. sırada tamamlamayı ve önümüzdeki sezon Asya'nın en büyük turnuvasına katılmayı garantiledi. Geçtiğimiz hafta Al-Taawoun deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen ve son haftalarda taraftarına büyük bir seyir zevki sunan Cidde temsilcisinde moraller oldukça yüksek. Konuk ekip Al Kholood cephesinde ise ligin son virajına girilirken kelimenin tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Pro Lig'in yeni ekibi, topladığı 32 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Al Akhdoud ile 0-0 berabere kalarak kritik bir puanı hanesine yazdıran konuk ekip, son 4 maçından 3 beraberlik çıkararak dirençli bir takım hüviyetine büründü. İşte Ahli Jeddah-Al Kholood maçının detayları!

Ahli Jeddah-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Ahli Jeddah-Al Kholood maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Ahli Jeddah-Al Kholood MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 21.00'de yapılacak.

Ahli Jeddah-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Ahli Jeddah-Al Kholood maçıının Türkiye'de calı yayıncısı bulunmuyor.