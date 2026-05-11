Arda Turan tarih yazdı

Shakhtar Donetsk deplasmanda SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, Avrupa'da en üst seviyede lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. Arda Turan'ın ekibine şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Kryskiv, 55 ve 61. dakikada Isaque ve 67. dakikada Traore kaydetti.
11 Mayıs 2026 06:50
