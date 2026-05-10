Çekya'da olaylı gece! Şampiyonluk derbisinde saha karıştı!

Çekya futbolunun en ateşli rekabetlerinden biri olan Slavia Prag ile Sparta Prag arasında oynanan derbiye saha içinden çok tribün olayları damga vurdu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadele, yaşanan kaos nedeniyle tamamlanamadı.

Ev sahibi Slavia Prag'ın skoru 3-2'ye getirerek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladığı anlarda tribünlerde gerginlik tırmandı. Karşılaşmanın son bölümlerinde yüzlerce taraftarın sahaya girmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve derbi yarıda kaldı.

Olayların büyümesi sonrası Sparta Praglı futbolcular güvenlik gerekçesiyle hızla soyunma odasına yöneldi. Çek basınında yer alan iddialara göre bazı Sparta Prag oyuncuları taraftarların hedefi oldu. Özellikle kaleci Jakub Surovcik'in tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle zor anlar yaşadığı öne sürüldü. Yaşananların ardından Sparta Prag cephesi sert açıklamalar yaparak oyuncularına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"EN UTANÇ VERİCİ GECELERDEN BİRİ"

Karşılaşma sonrası konuşan Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik ise yaşananları "kulüp tarihinin en utanç verici gecelerinden biri" şeklinde değerlendirdi.

Derbinin resmi sonucu konusunda federasyonun nasıl bir karar vereceği merak edilirken, Çek basınında Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet alabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi. Böyle bir senaryoda Sparta Prag'ın şampiyonluk yarışında yeniden avantaj elde edebileceği konuşuluyor.