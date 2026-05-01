CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Real Madrid Arda Güler'i onurlandırdı!

Real Madrid Arda Güler'i onurlandırdı!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlı ekipte nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 00:12
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü.

Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği birbirinden güzel iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

Nisan ayında eflatun-beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

20 GOLE KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.

G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi: Tahran'dan yeni teklif: Trump "Beğenmedim" dedi | Avrupa'ya vergi cezası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Tedesco'ya coşkulu karşılama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yasin Özcan: Bunu değiştirmemiz gerekiyor Yasin Özcan: Bunu değiştirmemiz gerekiyor 22:58
"İnşallah kupayı kazanacağız" "İnşallah kupayı kazanacağız" 22:52
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok 22:33
Jota Silva: Bu sezon hedefimiz... Jota Silva: Bu sezon hedefimiz... 22:27
Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:07
Daha Eski
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 21:44
İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı 21:27
F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır 21:02
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 20:39
Trabzonspor'dan Hollywood filmi tadında paylaşım! Trabzonspor'dan Hollywood filmi tadında paylaşım! 20:31
Beşiktaş’ta Milot Rashica şoku! Beşiktaş’ta Milot Rashica şoku! 19:48