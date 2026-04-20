Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım Bayern Münih oldu

İngiltere'de (Premier Lig) Arsenal, İtalya'da (Serie A) Inter ve Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Barcelona'nın liderlikte yer aldığı İspanya'da (LaLiga) ise İspanya Kral Kupası finali nedeniyle karşılaşma oynanmadı. Atletico Madrid'e normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten finalde penaltılarla 4-3 üstünlük kuran Real Sociedad, Kral Kupası'nın sahibi oldu.

BUNDESLIGA'DA ŞAMPİYON BAYERN MÜNİH

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Stuttgart'ı 4-2 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Münih ekibi, üst üste 2 olmak üzere 35. şampiyonluğunu elde etti.

Bayern Münih, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies ve Harry Kane'in golleriyle kazandı. Konuk ekibin gollerini Chris Führich ve Chema Andres attı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta Hoffenheim, evinde Borussia Dortmund'u 2-1 yendi.

Leipzig, Eintraht Frankfurt deplasmanında 3-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi takımda Can Uzun, 64. dakikada oyuna girdi.

Cenk Özkacar, takımı Köln'ün deplasmanda St. Pauli ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bayern Münih, 30. haftada 79 puana ulaştı ve en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 15'e çıkararak şampiyonluğu garantiledi.

MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUTLANDI

Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği lider Arsenal'ı Rayan Cherki ve Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 yenerek rakibine bir adım daha yaklaştı.

Haftanın öne çıkan maçında Manchester United, Chelsea deplasmanında 1-0 galip geldi.

Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'a konuk olduğu maçtan uzatma dakikalarında gelen golle 2-1 galip ayrıldı.

Aston Villa ise haftanın en gollü maçında Sunderland'i 4-3'lük skorla geçti.

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika görev aldığı maçta Brighton, deplasmanda Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 33. haftanın ardından Arsenal, 70 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Bir maçı eksik Manchester City, rakibiyle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Manchester United ve Aston Villa 58'er, Liverpool 55 puan topladı.

INTER ART ARDA ÜÇÜNCÜ MAÇINI KAZANDI

Serie A'da lider Inter, sahasında Cagliari'yi Marcus Thuram, Nicolo Barella ve Piotr Zielinski'nin golleriyle 3-0 mağlup ederek peş peşe üçüncü galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 85 dakika forma giydi.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0'lık skorla geçti.

Lazio ise konuk olduğu Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Üst üste ikinci kez puan kaybeden Napoli, zirveden uzaklaştı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 72. dakikada oyuna girdiği mücadelede Juventus, evinde Bologna'yı 2-0 yendi.

Ligin 33. haftasında Inter, 78 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan ve Napoli 66'şar, Juventus 63 puanla sıralandı.

Inter, 34. haftada alınacak sonuçlara göre takipçileri Milan ve Napoli'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olacak.

PSG EVİNDE KAYBETTİ

Ligue 1'de Olimpik Lyon, deplasmanda lider PSG'yi 2-1 mağlup etti.

PSG'nin golünü Khvicha Kvaratskhelia, Lyon'un gollerini Endrick ve Afonso Moreira kaydetti.

Zirve takipçisi Lens, sahasında Toulouse'u 3-2'lik skorla geçti.

Lille ise evinde Nice ile 0-0 berabere kaldı. Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ligin 30. haftasında PSG, maç eksiğine rağmen 63 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 62 puana ulaşarak zirveyle arasındaki farkı bire düşürdü. Lille ve Lyon 54'er puan elde etti.