Atletico Madrid-Real Sociedad CANLI | İspanya Kral Kupası final maçı hangi kanalda?

İspanya'da nefesler Kral Kupası için tutuldu. Yarı finalde Barcelona'yı tek gol farkla geçerek Real Sociedad ile eşleşen Atletico Madrid, finalde hata yapmayarak kupayı 11. kez müzesine götürmenin peşinde. Real Sociedad ise yarı final ilk maçında ve rövanşında birer golle yendiği Athletic Bilbao'nun ardından aynı performansı bu kez de Atletico Madrid karşısında göstermeyi hedefliyor. Estadio de La Cartuja'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Atletico Madrid-Real Sociedad maçının detayları!

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN?

Copa Del Rey'in finali kapsamındaki Atletico Madrid-Real Sociedad maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 22.00'de yapılacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid-Real Sociedad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Real Sociedad MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Martin, Elustondo, Gomez; Soler, Turrientes; Sucic, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal