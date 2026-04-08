Ziraat Türkiye Kupası
İspanya'da 2. skandal! Real Madrid'li taraftarlardan maç öncesi utanç görüntüleri

Kısa süre önce İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçında İspanyol taraftarların yaptığı ırkçı ve İslamofobik tezahüratlar futbol kamuoyunu ve gündemi oldukça sarsmıştı. İspanya'dan yine benzer bir şekilde skandal görüntüler geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in, Bayern Münih'i konuk ettiği mücadele öncesi ev sahibi takımın taraftarlarının maç öncesi yapmış oldukları çirkin tezahüratlar gün yüzüne çıktı. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 11:41 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 11:56
Yakın zamanda İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçına tribünlerden yapılan İslamofobik tezahüratlar damga vurmuştu. Golsüz eşitlik ile sonuçlanan karşılaşmada İspanyol taraftarların "Zıpla, zıpla, zıplamayan Müslümandır" tezahüratı üzerine, devre arasında ve ikinci yarıda tribünlere ırkçı veya yabancı düşmanı tezahüratlarda bulunmamaları için anons yapılmıştı.

İspanya Futbol Federasyonu o tezahüratlara, "Federasyon, futbolumuzun ırkçılığa karşı mesajına katılmakta ve stadyumlardaki her türlü şiddet eylemini kınamaktadır." ifadeleri ile tepki göstermişti. Hatta İspanyol Müslüman futbolcu Lamine Yamal da bu tezahüratların saygısız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. Son olarak İspanya'da Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan çeyrek final maçı öncesi benzer çirkin görüntüler yaşandı.

Marca America'da yer alan haberde, ev sahibi Real Madrid taraftarlarından oluşan bir grubun, Santiago Bernabeu stadyumu dışında ırkçı hakaretler savurduğu aktarıldı. Haberde yapılan tezahüratlarda, "Zıplamayan herkes Müslümandır." şeklinde çirkin ifadenin yer aldığı belirtildi.

HABERDE ARDA GÜLER VE MESUT ÖZİL DETAYINA YER VERİLDİ!

Marca America'nın sunduğu haberde, Real Madrid'in İslam dinini benimsemiş ve bu dinle kültürel bağları olan birçok oyuncuyu kadrosunda bulundurduğu da aktarıldı. Antonio Rüdiger, Brahim Diaz, Arda Güler ve Ferland Mendy gibi futbolcuların Real Madrid'in önemli isimleri olduğu vurgulandı.

Bu yüzden Real Madrid taraftarlarının yapmış oldukları tezahürat ile kendileriyle çelişki içerisinde olduğu ifade edildi. Ayrıca kulübün yıllar boyunca Müslüman kökenli futbolcuları oynatmasının dikkat çeken bir başka unsur olduğu aktarıldı. Karim Benzema ve Mesut Özil'in sadece yetenekleriyle değil farklı kültürleri temsil etmeleriyle de önemli unsurlar taşıdığının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

İŞTE O HABER:

UTANÇ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

