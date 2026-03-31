İsveç-Polonya maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası play-off final

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-off finalinde nefesler tutuldu. Yarı finalde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Graham Potter yönetimindeki İsveç, sahasında Arnavutluk'u zor da olsa 2-1 ile geçen Polonya'yı ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu tarihi randevuda kazanan taraf, adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıracak. Solna’daki Strawberry Arena'da oynanacak bu dev mücadelede iki dev golcü, Viktor Gyökeres ve Robert Lewandowski karşı karşıya geliyor. Peki İsveç-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:12
İsveç-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası rüyası için son 90 dakika! İsveç, yarı finalde Ukrayna karşısında sergilediği baskın oyun ve Viktor Gyökeres'in hat-trick yapmasıyla finale oldukça moralli ve favori olarak çıkıyor. Graham Potter'ın gelişiyle modern bir oyun yapısına bürünen ev sahibi ekip, 2022 Play-off finalinde Polonya'ya kaybetmenin intikamını kendi taraftarı önünde almak istiyor. Diğer yanda ise Polonya, tecrübesiyle bir kez daha sürpriz peşinde. Yarı finalde Arnavutluk karşısında Zielinski ve Lewandowski'nin golleriyle gülen konuk takım, Jan Urban yönetimindeki yenilmezlik serisini sürdürerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyor. Polonya için bu maç, 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin muhtemelen son Dünya Kupası şansı olacak. İşte bu tarihi finalin tüm detayları.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Elemeler Play Off Finali kapsamındaki İsveç-Polonya maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Strawberry Arena'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsveç: Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Johansson, Karlstrom, Ayari, Svensson; Elanga, Nygren; Gyokeres

Polonya: Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Zalewski; Lewandowski

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
