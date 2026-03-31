CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Çekya penaltılar sonucunda Danimarka'yı eleyerek Dünya Kupası biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Çekya sahasında Danimarka'yı ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikaları beraberlikle geçen mücadelede seri penaltı atışları sonucunda Çekya, Dünya Kupası biletini alan taraf oldu. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 01:08 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 01:12
Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Danimarka'yı sahasında seri penaltı atışları sonucunda toplam skorda 5-3 mağlup etti. Mücadelenin normal süresi 3. dakikada Çekya'da Pavel Sulc ve 72. dakikada Joachim Andersen'in attığı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatmaların 100. dakikasında Ladislav Krejci'nin golüyle Çekya bir kez daha öne geçti. Danimarka 1 dakika sonra Kasper Högh'ün golüyle maça tekrar dengeyi getirdi.

Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Danimarka'ya 3-1'lik üstünlük sağlayan Çekya, 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden taraf oldu.

Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda!
Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum 00:44
"Ülkemizi gururlandırdık" "Ülkemizi gururlandırdık" 00:28
Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz 00:27
Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun 00:19
Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! 00:16
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! 00:13
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! “Kupayı alıp geleceğiz” Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! “Kupayı alıp geleceğiz” 00:13
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü 23:57
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! 23:42
Avantaj Beşiktaş’ın Avantaj Beşiktaş’ın 23:24
Kadıköy’de Orkun kozu Kadıköy’de Orkun kozu 23:24
Fenerbahçe mesaisi Fenerbahçe mesaisi 23:23