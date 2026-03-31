Çekya penaltılar sonucunda Danimarka'yı eleyerek Dünya Kupası biletini kaptı!

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında Danimarka'yı sahasında seri penaltı atışları sonucunda toplam skorda 5-3 mağlup etti. Mücadelenin normal süresi 3. dakikada Çekya'da Pavel Sulc ve 72. dakikada Joachim Andersen'in attığı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatmaların 100. dakikasında Ladislav Krejci'nin golüyle Çekya bir kez daha öne geçti. Danimarka 1 dakika sonra Kasper Högh'ün golüyle maça tekrar dengeyi getirdi.

Uzatmaların kalan dakikalarında başka gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Danimarka'ya 3-1'lik üstünlük sağlayan Çekya, 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden taraf oldu.