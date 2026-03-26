Cebelitarık-Letonya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Cebelitarık, kendi evinde Letonya'yı ağırlıyor. Lig D'de grubunu ikinci sırada tamamlayan Cebelitarık, üst lige yükselme hayallerini gerçeğe dönüştürmek; Lig C'de grubunu sonuncu bitiren Letonya ise alt lige düşmemek için sahaya çıkıyor. Europa Point Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu 90 dakikada avantajı kapan taraf, 31 Mart'taki rövanş öncesi büyük bir adım atmış olacak. Peki Cebelitarık-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 11:48
Uluslar Ligi'nin en kritik eşleşmelerinden biri Cebelitarık'ta sahne alıyor. Ev sahibi Cebelitarık, teknik direktör Scott Wiseman yönetiminde, özellikle iç sahadaki hırslı futboluyla Letonya karşısında sürpriz bir sonuç almayı hedefliyor. Takımın genç yıldızı James Scanlon ve tecrübeli isimlerin uyumuyla Cebelitarık, tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor. Ancak Cebelitarık'ta Ethan Jolley cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Letonya cephesinde ise teknik direktör Paolo Nicolato, hayal kırıklığıyla geçen grup aşamasının ardından takımı ligde tutmak için planlarını yaptı. Letonya, fiziksel üstünlüğünü kullanarak deplasmanda gol bulmayı ve Riga'daki rövanşa avantajlı bir skorla dönmeyi planlıyor. Kazananın Lig C biletine yaklaşacağı bu mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Cebelitarık-Letonya MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar ligi play-off kapsamındaki Cebelitarık-Letonya maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Cebelitarık-Letonya MAÇI SAAT KAÇTA?

Europa Point Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de, Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdüğüyle start alacak.

Cebelitarık-Letonya MAÇI HANGİ KANALDA?

Cebelitarık-Letonyamaçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Cebelitarık-Letonya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cebelitarık: Hankins; Valarino, Lopes, Perera, Ronan, Mauro; Jessop, Pozo, Torrilla, Scanlon; Bartolo

Letonya: Matrevics; Savalnieks, Veips, Jurkovskis, Melniks, Cirkin; Ikaunieks, Zelenkovs, Saveljevs, Vapne; Gutkovskis

