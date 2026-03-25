Nazillispor sahadan çekildi

Nazillispor, 3. Lig 4. Grup'ta evinde Eskişehir Anadolu ile yaptığı maçta 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi. Grupta 4 puanla son sırada yer alan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Aydın ekibi, ilk yarıyı da 11-0 yenik kapattı.
Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
