Avrupa'ya 5 takım

Türkiye, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak. Şampiyon takım, Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, 2. takım Şampiyonlar Ligi'ne 2. elemeden başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne play-off, 3. takım 2. elemeden dahil olacak. 4. ise Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Türkiye Kupası şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, 3.

Avrupa Ligi'ne play-off'tan, 4. Avrupa Ligi'ne 2. elemeden katılacak. 5. takım ise Konferans Ligi'ne 2. elemeden dahil olacak. Türkiye Kupası'nı kazanan ekip 3. bitirirse, 4. Avrupa Ligi'ne 2. elemeden katılacak. 5. ise Konferans Ligi'ne 2. elemeden dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım 4. tamamlarsa, 3. takım Avrupa Ligi'ne 2. elemeden, 5. ekip de Konferans Ligi'ne 2. elemeden katılacak.