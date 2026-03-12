Al Hazm-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde düşme hattı mücadelesi kızışıyor. 26. hafta karşılaşmasında Al Hazm ile Al Kholood, ligde kalma yarışında kritik bir randevuya çıkıyor. 28 puanlı Al Hazm, 25 puanlı Al Kholood'u konuk ederken her iki takım da puanları toplamak için sahaya çıkacak. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ekipler hata yapma lüksüne sahip değil. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Al Hazm-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL HAZM-AL KHOLOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında oynanacak Al Hazm-Al Kholood maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL HAZM-AL KHOLOOD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hazm-Al Kholood maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.