İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında bu akşam Real Sociedad, ilk maçta aldığı 1-0'lık avantajla Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Bask derbisi olarak bilinen bu kritik mücadelede finale yükselen takım, Atletico Madrid ile karşılaşma hakkı kazanacak. Athletic Bilbao, rövanş maçında skoru çevirmek ve finalde yer almak için sahaya çıkacak. Real Sociedad ise avantajını koruyarak final biletini kaptırmak istemiyor. Peki, Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında oynanacak Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad-Athletic Bilbao maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.