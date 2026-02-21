CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Peki, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte maç özeti...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 22:18
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaç kaç kaybetti? Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçında hangi takım üstün geldi? İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı. 75. dakikada Adil Demirbağ'ın golüyle öne geçen Konyaspor, 81. dakikada Kramer'in golüyle skoru 2-0 yaptı. Galatasaray neden gol bulamadı? İşte maçın önemli anları ve özeti…

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 28. dakikada Galatasaray'dan geldi. Gabriel Sara'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top üstten auta gitti.

29. dakikada yine Yunus Akgün'ün hazırladığı pozisyonda Mauro Icardi ceza sahası içinde şansını denedi ancak meşin yuvarlak bu kez de dışarı çıktı.

29. dakikada Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında Roland Sallai gelişine vurdu, ancak kaleci Bahadır Güngördü topu kontrol etmeyi başardı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

55. dakikada Andzouana'nın çaprazdan şutunda savunmadan seken topa kale önünde Muleka topuğuyla dokundu ancak top yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Gabriel Sara'nın serbest vuruşunda kaleci Bahadır iki hamlede topu kontrol etti.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Çakır ön direkte topa müdahale etti. Seken topu kale önünde Adil Demirbağ ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

75. dakikada Bjorlo'nun pasında Enis Bardhi sol çaprazdan ortaladı, kale önünde Blaz Kramer düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skor 2-0 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KONYASPOR

Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Yasir Subaşı 86'), Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe (Enis Bardhi 72'), Morten Bjorlo, Deniz Türüç (Jevtovic 86'), Muleka (Blaz Kramer 66')

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo
Teknik Direktör: İlhan Palut

GALATASARAY

Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Yaser Asprilla 75'), Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı (Lucas Torreira 46'), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan 84'), Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang 46'), Roland Sallai, Mauro Icardi (Barış Alper Yılmaz 46')

Bu sonuçla Konyaspor önemli bir galibiyet alırken, Galatasaray zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
