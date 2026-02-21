CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Khalee-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Khalee-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Al Khaleej–Neom SC maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 22:43
Al Khalee-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Khaleej–Neom SC maçı izle...

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Khaleej ile Neom SC karşı karşıya geliyor. Peki maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma 22:00'de oynanacak. Futbolseverler, "Al Khaleej–Neom SC maçı hangi kanalda?" ve "canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

AL KHALEEJ–NEOM SC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Khaleej–Neom SC maçı bu akşam saat 22:00'de başladı.

AL KHALEEJ–NEOM SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Khaleej–Neom SC maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Buruk: Büyük bir komedi
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu
G.Saray'dan VAR tepkisi
Inter son 15 dakikada açıldı Inter son 15 dakikada açıldı 22:19
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 21:58
G.Saray'dan VAR tepkisi G.Saray'dan VAR tepkisi 21:35
Chelsea 1 puana razı Chelsea 1 puana razı 21:18
Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri 20:03
Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! 20:12
Lens-Monaco maçı canlı izle! Lens-Monaco maçı canlı izle! 20:19
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi 20:19
Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! 20:32
PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 20:52
Gol düellosunda kazanan Bayern! Gol düellosunda kazanan Bayern! 21:17
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:18