Uşak'a Penbe dokunuşu

Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe'nin 3 haftalık ayrılığı sonrası yeniden göreve dönmesiyle galibiyeti hatırladı. Bornova deplasmanında Ergün Penbe önderliğinde sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, elde ettiği zaferle 38 puana ulaşarak yeniden Play-Off yarışına tutundu.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
