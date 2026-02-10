Trendyol Süper Lig'de maçlara Ramazan ayı için saat değişikliği!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile gündem oldu. Federasyon, maç saatlerinde değişikliğe gittiğini açıklarken yapılan resmi duyuruda "UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

İŞTE 23. HAFTA PROGRAMI