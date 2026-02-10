Napoli-Como maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli-Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Coppa Italia'da son dört biletinden biri bu akşam sahibini buluyor. Napoli, ligdeki güçlü formunu kupaya taşıyarak tarihinde 7. kez bu mutluluğu yaşamak için sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Cagliari'yi penaltılarla geçen , bu kez işi şansa bırakmamak niyetinde. Öte yandan, ligin yeni ancak en iddialı ekiplerinden Como, Fiorentina'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde yeni bir sürpriz peşinde. Peki Napoli-Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Como maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki mücadele, Türkiye saati ile 23.0'te başlayacak.

Napoli-Como MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Como maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-COMO MAÇI CANLI | TRT SPOR İZLE

Napoli-Como MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas