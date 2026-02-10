Almanya Kupası'nda Freiburg yarı final biletini kaptı!

Almanya DFB Kupası Çeyrek Final maçında Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz berabere sona erdi. Uzatma dakikalarında konuk ekip 96. dakikada Yuito Suzuki'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Hertha Berlin Fabian Reese ile yanıt verdi ve mücadele seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Freiburg adını yarı finale yazdırdı.