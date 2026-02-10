Almanya Kupası'nda Freiburg yarı final biletini kaptı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Almanya DFB Kupası Çeyrek Final maçında Freiburg penaltılarda Hertha Berlin'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 01:35
Almanya DFB Kupası Çeyrek Final maçında Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz berabere sona erdi. Uzatma dakikalarında konuk ekip 96. dakikada Yuito Suzuki'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Hertha Berlin Fabian Reese ile yanıt verdi ve mücadele seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Freiburg adını yarı finale yazdırdı.

