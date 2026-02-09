CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler için İspanya'yı karıştıran yorum!

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler bu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler ile ilgili eski futbolcunun yapmış olduğu o yorum, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 16:48
Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen İspanya Milli Takımı'nın eski stoperi Rafael Alkorta, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Carrusel Deportivo'ya konuşan Alkorta, milli yıldızımız Arda Güler'in Fenerbahçe'de forma giydiği döneme işaret ederek iki takımdaki rollerinin farklılığına dikkat çekti. Öte yandan Valencia'yı 2-0 yendikleri maçın ardından Arda Güler'in Alkorta tarafından hedef gösterilmesi, sosyal medyada Real Madrid taraftarının tepkisini çekti.

Eski stoper sözlerine, "İyi bir oyuncu ama bana göre eksik kalıyor. Bugün (Valencia maçında) topsuz oyunda her zamanki gibi kaybolmuş gibiydi." ifadeleri ile başladı.

"F.BAHÇE'DE ÖZGÜRCE HAREKET EDİYORDU"

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil."

