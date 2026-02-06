Chelsea 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atsu'yu andı

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmaya devam etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden isimlerden birisi de o sezon Hatayspor forması giyen Christian Atsu'ydu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile eski oyuncusunu andı. Paylaşıma, "Bugün tam üç yıl önce Christian Atsu'yu kaybettik. Huzur içinde yatsın." notu düşüldü.

Chelsea, 18 Şubat 2023 tarihinde Southampton'ı ağırladığı karşılaşmanın öncesinde Atsu'nun anısına 1 dakikalık saygı duruşuna geçmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM