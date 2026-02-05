CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Al Fayha ile Al Najma karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Fayha, ligin son sırasına demir atan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. 5 puanı bulunan ve kötü gidişe son vermek isteyen Najma ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Peki, Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 17:40
Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fayha-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. hafta mücadelesinde Al Fayha ile Al Najma karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen Al Fayha, ligin dibinde yer alan rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Topladığı 5 puanla zor günler geçiren Al Najma ise bu zorlu deplasmanı bir çıkış fırsatına çevirmeyi amaçlıyor. Peki, Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FAYHA-AL NAJMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında oynanacak Al Fayha-Al Najma maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.20'de başlayacak.

AL FAYHA-AL NAJMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Majmaah Sports City'de oynanacak Al Fayha-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Kocaelispor-Beşiktaş | CANLI
Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan davet etti: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
Sacha Boey İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selçuk İnan: Camiamıza moral vermek istiyoruz Selçuk İnan: Camiamıza moral vermek istiyoruz 17:50
Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz! Sergen Yalçın: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz! 17:48
Duran F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı Duran F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı 17:22
Sacha Boey İstanbul'da! Sacha Boey İstanbul'da! 16:39
Sidiki Cherif için flaş itiraf! Sidiki Cherif için flaş itiraf! 16:26
Buruk'tan şaşırtan Singo kararı! Buruk'tan şaşırtan Singo kararı! 16:15
Daha Eski
Kante F.Bahçe'de ilk antrenmanını yaptı! Kante F.Bahçe'de ilk antrenmanını yaptı! 15:39
Göztepe'ye Bulgar orta saha! Göztepe'ye Bulgar orta saha! 15:33
G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... G.Saray'ı kızdıran haber! Osimhen... 15:12
Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! Kocaelispor-Beşiktaş maç bilgileri! 14:58
Fenerbahçe-Erzurum FK maçı detayları! Fenerbahçe-Erzurum FK maçı detayları! 14:53
F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam 14:18