Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 20. hafta mücadelesinde Al Fayha ile Al Najma karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen Al Fayha, ligin dibinde yer alan rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Topladığı 5 puanla zor günler geçiren Al Najma ise bu zorlu deplasmanı bir çıkış fırsatına çevirmeyi amaçlıyor. Peki, Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FAYHA-AL NAJMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında oynanacak Al Fayha-Al Najma maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.20'de başlayacak.

AL FAYHA-AL NAJMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Majmaah Sports City'de oynanacak Al Fayha-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.