Valencia-Athletic Bilbao maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Valencia-Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mestalla'nın ateşli atmosferinde oynanacak Valencia-Athletic Bilbao randevusu, savunma sertliği ve yüksek temponun ön planda olduğu klasik bir kupa mücadelesine sahne olacak. Bu sezon kupada gösterdiği performansla taraftarını heyecanlandıran ev sahibi, saha avantajını kullanarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı ve rakibinin fiziksel oyununa karşılık vererek yarı finale yükselmeyi amaçlıyor. Diğer yanda, kupa denilince İspanya'da akla gelen ilk kulüplerden biri olan Bask temsilcisi, yüksek pres gücü ve hızlı kanat hücumlarıyla deplasmanda sonuç alarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Tek maçlık sistemde hata payının sıfır olduğu bu eşleşme, futbolseverlere taktiksel bir şölen vadediyor. İşte Valencia-Athletic Bilbao maçının detayları...

Valencia-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Mestalla Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Valencia-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Athletic Bilbao MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Tarrega, Gaya; Rioja, Santamaria, Pepelu, Danjuma; Almeida; Sadiq

Athletic Bilbao: Padilla; Areso, Paredes, Lekue, Boiro; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta